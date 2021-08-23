Больше 760 амурчан получили временную работу

До конца планируем трудоустроить не менее 3,3 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

91 предприятие в Приамурье открыло временные рабочие места для 765 жителей региона, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. Средства на выплату заработной платы в размере МРОТ им перечислены из областного бюджета. На эти цели в этом году было выделено почти 40 млн. рублей.

Реализацию мер поддержки занятости населения обсудили на днях в рамках заседания штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области. Текущую ситуацию на рынке труда озвучила начальник регионального управления занятости Елена Дуленова.

- Уровень безработица на сегодняшний день составляет 1,8%. На учете в службах занятости стоит 7,2 тысячи амурчан. Это почти в 3 раза меньше, чем в прошлом году на аналогичную дату. Тогда их число превышало 20,5 тысяч человек. В текущем году трудоустроить удалось порядка 6,2 тысяч человек, из которых 3,7 тысяч нашли постоянную работу. Порядка 440 амурчан прошли профессиональное обучение, 232 человека приступили к работе. Благодаря многочисленным ярмаркам вакансий, на работу были приглашены 680 жителей региона, - рассказала Елена Дуленова.

При этом на рынке труда области по-прежнему остается значительное количество свободных вакансий. На 1 августа текущего года в регионе заявлено более 68,3 тыс. рабочих мест. Две трети из них – по рабочим профессиям, наибольшую долю в которых занимает строительная отрасль. Средняя заработная плата по рабочим профессиям составляет 51,4 тыс. рублей. Среди муниципалитетов с самым большим количеством вакансий традиционно лидирует город Свободный.

По словам Елены Дуленовой, основная задача на данный момент – восстановление численности занятого населения до допандемийного уровня 2019 года. Тогда их число составляло 386 тыс. человек. Для достижения этого показателя, охватить мероприятиями необходимо еще более 4 тыс. амурчан.

- До конца планируем трудоустроить не менее 3,3 тысяч человек и направить на обучение порядка двух сот безработных граждан. Большой комплекс мероприятий планируется провести в рамках нацпроекта «Демография». Он позволяет безработным, матерям с детьми дошкольного возрасти и гражданам в предпенсионном возрасте получить дополнительное проф образование на базе РАНХиГС, Ворлдскиллс Россия и Национального исследовательского Томского госуниверситета. Заявки подаются через Единую цифровую платформу «Работа в России». Таким образом к работе после обучения планируется привлечь около 890 человек, - отметила руководитель управления занятости области.

Еще одним направлением работы является стимулирование найма безработных граждан. Предприятия, открывающие дополнительные рабочие места, получают субсидию из федерального бюджета. На данный момент заявки поступили от 204 работодателей, которые готовы предоставить 840 вакансий. 223 человека с помощью данной меры уже приступили к работе.