В Белогорске из окна выпал пятилетний ребенок

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Прокуратура Амурской области

Вечером 23 августа из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома по улице Красноармейской города Белогорск, выпал мальчик 2016 года рождения. Ребёнку оказана необходимая медицинская помощь. По факту падения малыша следственным отделом по городу Белогорск организовано проведение доследственной проверки.

- По предварительным данным, мальчик находился в квартире с бабушкой. Оставшись без присмотра, он залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Крепления сетки, не рассчитанные на воздействие веса ребенка, не выдержали, и мальчик выпал на улицу, - рассказали подробности в следственном комитете Амурской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи в очередной раз просят амурчан, имеющих детей дошкольного возраста озаботиться их безопасностью: исключить случаи оставления ребят одних в комнатах с открытыми окнами, установить на оконные рамы блокирующие устройства, исключить возможность бесконтрольного попадания детей на подоконники.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

• Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

• Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.

• Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

• Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

• Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

• Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

• Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

• Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

• Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

Безопасность ваших детей зависит прежде всего от вас!