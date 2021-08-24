Амурские дети-сироты теперь могут воспользоваться правом на «жилищный» сертификат с 23 лет

120 молодых амурчан изъявили желание участвовать в программе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Социальная выплата, введенная в 2020 году губернатором области Василием Орловым, как дополнительная мера в обеспечении жильем детей-сирот, получила большой отклик у детей-сирот, ожидающих свою очередь на получение жилья.

В первый год программы, в 2020 году, 52 человека успешно реализовали денежные средства и обзавелись долгожданным жильем. В текущем году уже 95 желающим выданы сертификаты. На подбор подходящей квартиры или дома у них есть время до сентября

- В целях сокращения очереди на жилье детям-сиротам и лицам из их числа, Правительством области были внесены изменения в порядок предоставления социальной выплаты. Теперь получить «жилищный» сертификат амурчане могут не с 25, а уже с 23 лет, - отмечает губернатор Амурской области Василий Орлов. - Сертификаты оказались очень востребованным у детей-сирот, потому что они могут купить жилье именно там, где им удобно, где они работают и живут. Кроме того, можно приобрести квартиру или дом, отвечающую потребностям семьи, добавить свои собственные средства.

Министерство социальной защиты населения области информирует о том, что условия предоставления социальной выплаты остаются прежними: право на получение сертификата имеют дееспособные граждане, не имеющие неснятой или непогашенной судимости, не состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах. Кроме того, заявитель должен осуществлять служебную (трудовую) деятельность не менее года – на дату подачи заявления о предоставлении сертификата (за исключением женщин, имеющих двух и более детей или ребенка в возрасте до 3 лет, а также неработающих трудоспособных граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом).

Одним из требований является заключенное мировое соглашение об урегулировании судебного спора с администрацией муниципального образования о предоставлении сироте жилья.

Кроме того, граждане, имеющие двух и более детей (или ребенка-инвалида), имеют преимущественное право в получении сертификата.

Размер социальной выплаты производится исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной средней рыночной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию. Так, максимальный размер сертификата составляет 2 578 719 рублей. Такую сумму могут получить те граждане, которые планируют приобрести жилье в Благовещенске и Свободном.

На сегодняшний день 120 молодых амурчан изъявили желание участвовать в программе и получить сертификат в 2022 году, пятнадцать из них имеют первоочередное право.

Обратиться с необходимыми документами можно до 1 октября в органы местного самоуправления по месту включения в список.