В Стойбе до конца года появится современная участковая больница на 700 человек

Ранее участковая больница находилась в деревянном здании Фото: Правительство Амурской области

В Селемджинском районе продолжается строительство участковой больницы. Объект в селе Стойба готов уже на 70 процентов.

Напомним, строительство здания районной больницы ведется с осени 2019 года по поручению Президента Российской Федерации. С просьбой о содействии на личном приёме в режиме видеоконференцсвязи к Владимиру Путину обратился местный житель.

Ранее участковая больница находилась в деревянном здании. Её помещения обветшали, оборудование также исчерпало свой ресурс, поэтому строительство нового здания и оснащение его современным оборудованием было необходимо. Одноэтажная больница площадью около 600 квадратных метров будет включать в себя дневной стационар, процедурный кабинет, кабинеты врачей, лабораторию — всего 11 помещений. В подвале оборудуют бытовые комнаты и тепловой узел.

Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка, устройство вентиляции, крылец, входа в подвал, пандуса. Региональное Правительство поддерживает строительство больницы на всех этапах реализации проекта.

Контроль за ходом работ осуществляется посредством специалистов ГКУ Амурской области «Строитель», которые регулярно выезжают на объект для осуществление строительного контроля.

- В Стойбе до конца года появится современная участковая больница, обслуживаться в ней будут порядка 700 человек. Для строительства объекта из дополнительных доходов областного бюджета было выделено 125,6 миллиона рублей. Жители всех районов области должны своевременно получать качественную медицинскую помощь. Строительство объектов здравоохранения держу на особом контроле, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.