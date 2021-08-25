Якутия поблагодарила Амурскую область за помощь в борьбе с лесными пожарами

На тушении пожаров сейчас занято более 1,4 тыс. человек Фото: Правительство Амурской области

Телевышка загорелась в столице республики Саха (Якутия) 24 августа в 21.00 красным, белым и синим цветами – оттенками флага Амурской области.

В 21.45 якутская телебашня по традиции окрасилась цветами флага Республики Саха (Якутия) – голубым, белым, красным и зеленым цветами в честь добровольцев – якутян, вставших на защиту лесов от пожаров.

На тушении сейчас занято более 1,4 тыс. человек, задействовано более 160 единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Прошедшими дождями в Эвено-Бытантайском районе класс пожароопасности понизился до первого.

В Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Томпонском районах сохраняется высокий класс пожароопасности.

Напомним, что акция благодарности огнеборцам стартовала в республике Саха (Якутия) с 18 августа в честь пожарных, военных и добровольцев из 16-ти регионов страны. Телевышка загоралась в честь бойцов Минообороны РФ, МЧС России, Рослесхоза и Авиалесоохраны, специалистов из Забайкальского края и Республики Бурятия. Акция продлится до 6 сентября.

Список ведомств, регионов и цвета подсветки по датам в их честь:

24 августа: флаг Амурской области – красный, белый, синий.

25 августа: флаг Еврейской автономной области – белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый.

26 августа: флаг республики Алтай – белый, голубой, белый, голубой.

27 августа: флаг Новосибирской области – красный, белый, синий, белый, зеленый.

28 августа: флаг Томской области – белый, зеленый, красный.

29 августа: флаг Тюменской области – белый, синий, зеленый, красный.

30 августа: флаг Ханты-Мансийского автономного округа – сине-голубой, зеленый, белый.

31 августа: флаг республики Тыва – голубой, белый, желтый.

1 сентября: флаг Архангельской области – белый, лазоревый (синий, голубой).

2 сентября: флаг республики Карелии – красный голубой, зеленый.

3 сентября: флаг Мурманской области – лазоревый (синий, голубой), червленый (красный), желтый.

4 сентября: флаг Приморского края – красный, белый, голубой (лазурный), желтый.

5 сентября: флаг Хабаровского края – зеленый, белый, голубой.

6 сентября: флаг Свердловской области – белый, синий, белый, зеленый.