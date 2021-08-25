Якутия поблагодарила Амурскую область за помощь в борьбе с лесными пожарами

На тушении пожаров сейчас занято более 1,4 тыс. человек Фото: Правительство Амурской области
Телевышка загорелась в столице республики Саха (Якутия) 24 августа в 21.00 красным, белым и синим цветами – оттенками флага Амурской области.
В 21.45 якутская телебашня по традиции окрасилась цветами флага Республики Саха (Якутия) – голубым, белым, красным и зеленым цветами в честь добровольцев – якутян, вставших на защиту лесов от пожаров.
На тушении сейчас занято более 1,4 тыс. человек, задействовано более 160 единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Прошедшими дождями в Эвено-Бытантайском районе класс пожароопасности понизился до первого.
В Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Томпонском районах сохраняется высокий класс пожароопасности.
Напомним, что акция благодарности огнеборцам стартовала в республике Саха (Якутия) с 18 августа в честь пожарных, военных и добровольцев из 16-ти регионов страны. Телевышка загоралась в честь бойцов Минообороны РФ, МЧС России, Рослесхоза и Авиалесоохраны, специалистов из Забайкальского края и Республики Бурятия. Акция продлится до 6 сентября.
Список ведомств, регионов и цвета подсветки по датам в их честь:
24 августа: флаг Амурской области – красный, белый, синий.
25 августа: флаг Еврейской автономной области – белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый.
26 августа: флаг республики Алтай – белый, голубой, белый, голубой.
27 августа: флаг Новосибирской области – красный, белый, синий, белый, зеленый.
28 августа: флаг Томской области – белый, зеленый, красный.
29 августа: флаг Тюменской области – белый, синий, зеленый, красный.
30 августа: флаг Ханты-Мансийского автономного округа – сине-голубой, зеленый, белый.
31 августа: флаг республики Тыва – голубой, белый, желтый.
1 сентября: флаг Архангельской области – белый, лазоревый (синий, голубой).
2 сентября: флаг республики Карелии – красный голубой, зеленый.
3 сентября: флаг Мурманской области – лазоревый (синий, голубой), червленый (красный), желтый.
4 сентября: флаг Приморского края – красный, белый, голубой (лазурный), желтый.
5 сентября: флаг Хабаровского края – зеленый, белый, голубой.
6 сентября: флаг Свердловской области – белый, синий, белый, зеленый.