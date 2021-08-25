Мотоциклист получил серьезные травмы в аварии в Благовещенске

Сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего Фото: @autoroad.blg

Очередная серьезная авария произошла в областной столице. В районе ВДНХ, на пересечение улиц Театральная и Заводская, столкнулись мотоцикл и автомобиль. На месте работают медики.

По словам очевидцев, при повороте водитель не пропустил мотоциклиста. У кого-то друга версия - при перестроении в другую полосу в автомобиль врезался мотоцикл.

В ГИБДД подтвердили факт ДТП.

- Сегодня в 8:39 в районе дома №155 на улице Театральной столкнулись Lexus RX350 и мотоцикл Benelli Stels P2500. Водитель мотоцикла от сильного удара получил травмы. Сейчас сотрудники устанавливают причины и обстоятельства происшествия, – сообщили в пресс-службе ведомства.