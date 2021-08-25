25 августа в Амурской области зарегистрировали 134 случая COVID-19

С нарастающим итогом зарегистрировано 31 135 случаев Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 25 августа в Амурской области выявлено 134 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

У 76 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (57%), у 57 – в виде пневмонии (42%), у 1 - в бессимптомной форме (1%), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

С нарастающим итогом зарегистрировано 31 135 случаев, показатель заболеваемости составляет 3982,24 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 183 317 человек, в том числе за последние сутки – 2 989.

Управление настоятельно рекомендует выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.