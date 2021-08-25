В Приамурье выдан первый льготный заём на развитие социального предпринимательства

Льготные займы на развитие социального бизнеса доступны амурчанам на базе Центра кредитной поддержки предпринимательства Амурской области Фото: Правительство Амурской области

Первыми среди социального бизнеса региона господдержку на базе Центра кредитной поддержки предпринимательства Амурской области получил детский спортивный клуб «Kidsgym».

Как рассказала руководитель Центра Лилия Функнер, сегодня в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе социальным предпринимателям доступен целый комплекс мер поддержки. Одной из таких мер является предоставление предпринимателям финансовой поддержки по льготной ставке.

Программа позволяет организациям, ведущим социально ориентированную деятельность, получить заемные средства в размере до 5 миллионов рублей по ставке в 3,25% годовых. Обратиться за льготным кредитом амурчане могут как лично, так и в дистанционном режиме.

- На прошлой неделе мы заключили первый договор. Средства получила организация, работающая в сфере дополнительного образования для детей. Это спортивная школа, которая, в том числе, оказывает услуги социально незащищенным слоям населения, - рассказала Лилия Павловна. - Теперь спортивный клуб сможет провести долгожданный ремонт зала. Кроме того, средства займа помогут школе обеспечить обучение новых тренеров и расширить направления работы.

Как рассказал руководитель клуба Максим Умрихин, у организации есть два филиала – один работает в микрорайоне, второй в центре города.

Основное направление работы – занятия с детьми от 3 лет. Для малышей в клубе работают не только обычные группы, но и группы ЛФК. А для детей постарше - программы подготовки к спортивным секциям и единственная в области программа общей физической подготовки с элементами единоборств – бокса, кикбоксинга и казачьего бокса.

Помимо основного профиля, на льготных условиях занятия проводят для детей-сирот и малоимущих семей. С этого года клуб открыл свои двери и для пожилых людей.

- В феврале мы стали участниками одного из социальных проектов. Он предполагал проведение спортивных занятий для людей в возрасте от 55 лет. Проект шел почти 4 месяца, и после его завершения нам захотелось сделать его постоянной частью своей работы. Поэтому теперь по нашей инициативе раз в неделю для пенсионеров у нас работает такая секция, - рассказал Максим Умрихин.

По словам предпринимателя, несмотря на то, что клуб готовит детей к посещению спортивных секций, основной фокус сделан не на путь «высоких спортивных достижений», а на развитие у них привычки заниматься спортом.

- Не каждый ребенок хочет становиться профессиональным спортсменом. Потому в первую очередь мы прививаем любовь к спорту, формируем полезные привычки, развиваем выносливость и здоровье. Если ребенку обычных программ становится мало – тогда уже он проходит полную подготовку к работе в секциях. Такой подход помогает детям не только верно определить свой спортивный путь, но и избежать лишнего стресса и спортивных травм, - поделился Максим Умрихин.

Как рассказал Умрихин, впереди клуб ожидает немало работы. После ремонта и обучения тренеров, организация планирует начать открывать филиалы в других городах области. А затем – упаковать франшизу с помощью регионального Центра «Мой бизнес» для вывода своего дела за пределы Приамурья.

Напомним, льготные займы на развитие социального бизнеса доступны амурчанам на базе Центра кредитной поддержки предпринимательства Амурской области. Государственная инфраструктура находится по адресу: Благовещенск, ул. Зейская, д.278 (3 этаж).

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