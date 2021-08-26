Благовещенцы 1 сентября не смогут купить алкоголь

В запрете есть исключения Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Благовещенске в День знаний нельзя будет купить спиртные напитки. Об этом сообщает администрация города.

Запрет будет действовать в связи с законом «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области». Любая розничная продажа алкоголя запрещена, за исключением услуг общественного питания, вскрытия и употребления напитков на месте. Запрет будет действовать один день, 1 сентября, в честь праздника «День знаний».

- В целях недопущения нарушений требований закона, а также во избежание нарушений в других сферах – общественного порядка и благоустройства, руководителям предприятий необходимо принять меры по соблюдению действующего законодательства, – уточнили в управлении по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска.