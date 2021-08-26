В Амурстате подсчитали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2021 году

Стоимость набора канцтоваров в июле 2021 года на 3,5% больше показателей прошлого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Федеральной службе статистики по Амурской области рассказали, во сколько обойдутся амурским родителям сборы ребёнка в школу. За прошедший год цены выросли на 2,8% на товары для мальчиков и на 4,3% - для девочек.

Для сборов мальчика в школу в этом году понадобится 16 850,38 рублей. Для сбора девочки – 21 390, 56 рублей.

Что входит в эту сумму?

У мальчика (цены везде указаны за единицу товара):

У девочки:

Также школьникам понадобится канцелярия. В среднем, это:

Стоимость набора канцтоваров в июле 2021 года составила 3697,36 рубля, что на 3,5% больше показателей прошлого года.