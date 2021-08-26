26 августа в Приамурье зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом

Большинство переносит заболевание в форме ОРВИ Фото: Минздрав Амурской области

Амурчане продолжают заражаться коронавирусом. за минувшие сутки специалисты выявили 136 новых случаев заражения. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, у 98 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72%), у 38 – в виде пневмонии (28%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 31 271 случаев, показатель заболеваемости составляет 3999,64 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

Всего обследовано на COVID 1 186 405 человек, в том числе за последние сутки – 3 088.

Управление настоятельно рекомендует амурчанам выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.