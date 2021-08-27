В Амурской области подозреваемый в краже прятался от полиции под водой

Полицейским пришлось провести целую операцию по поимке вора Фото: пресс-служба МВД по Амурской области

Амурские полицейские задержали жителя села Волково. Мужчину подозревают в квартирной краже. От правоохранителей злоумышленник пытался спрятаться от правоохранителей под водой.

В дежурную часть полиции по Благовещенскому району обратилась 58-летняя жительница села Волково. Она рассказала, что уезжала из дома на сутки, а когда вернулась, обнаружила в доме беспорядок. Кроме того, у нее пропали некоторые вещи и ювелирные украшения. Ущерб составил 134 тысячи рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и поняли, что преступник проник в квартиру через окно. Через несколько часов личность подозреваемого была установлена. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина.

Полицейским поступила информация, что подозреваемый может находиться у водоема недалеко от села. Увидев автомобиль полиции, амурчанин попытался спрятаться в кювете, а когда его нашли, то бросился в воду. В течение длительного времени он прятался под водой в густых зарослях камыша. Периодически мужчина появлялся на поверхности, чтобы сделать очередной вдох.

Сыщикам пришлось проявить смекалку. Они сделали вид, что ушли, но нескольких оперативников оставили в засаде. Когда злоумышленник покинул свое убежище, его задержали и доставили в дежурную часть. В содеянном амурчанин признался. Часть похищенного изъяли и вернули владелице.

Подозреваемый заключен под стражу. Оперативники пытаются установить, где находятся похищенные золотые украшения.