В Мазановском районе волк покусал нескольких собак

Сейчас зверя передали в областное управление ветеринарии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мазановском районе жители встретили волка. Дикий зверь зашел в село Маргаритовка. Он покусал нескольких собак и загрыз одну из них. Хищника застрелил местный житель.

Как сообщили в управлении по охране животного мира Амурской области, волк пробрался в деревню в ночь с 25 на 26 августа. Изначально местные жители заявляли о нападении стаи животных.

- Сразу же наши госинспекторы выехали на место и выяснили все обстоятельства. Речь идёт об одном волке. Самец ночью зашёл в населенный пункт, покусал пять собак, одну задавил. Люди пытались отогнать дикого зверя. Местный житель застрелил животное, – рассказали в охотуправлении.

Сейчас зверя передали в областное управление ветеринарии. Специалисты возьмут анализы на инфекционные заболевания. В том числе выяснят, не был ли волк болен бешенством. Владельцам пострадавших собак рекомендовано поместить животных под наблюдение на две недели.

В управлении напоминают, что сообщить о конфликтных ситуациях с дикими животными амурчане могут по телефону 8-914-557-15-90.