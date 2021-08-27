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Общество27 августа 2021 8:59

В Благовещенске из-за ремонта улицы Амурская автобусы изменят схему движения

По-другому автобусы будут ходить уже с 28 августа
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Изменятся схемы движения маршрутов №№ К, 2, 2(А), 24, 25, 36, 36 (О), 44 Фото: архив

Изменятся схемы движения маршрутов №№ К, 2, 2(А), 24, 25, 36, 36 (О), 44 Фото: архив

В связи с проведением ремонтных работ на улице Амурская между улицами Театральная и Политехническая в Благовещенске с 28 августа изменятся схемы движения маршрутов №№ К, 2, 2(А), 24, 25, 36, 36 (О), 44.

Измененная схема маршрутов № К, 24, 25, 36, 44 :

– ул. Амурская – ул. Политехническая – ул. Горького – ул. Театральная – ул. Амурская – далее по утвержденному маршруту.

Изменённая схема маршрутов № 2, 2 (А):

– ул. Амурская – ул. Театральная – ул. Зейская – ул. Чайковского –далее по утвержденному маршруту.

Изменённая схема маршрута № 36 (О):

– ул. Амурская – ул. Политехническая – ул. Горького – ул. Театральная– далее по утвержденному маршруту.