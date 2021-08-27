132 амурчанина заболели коронавирусом за сутки

Всего обследовано на COVID 1 189 427 человек Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 27 августа в Амурской области выявлено 132 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

У 103 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (78%), у 29 – в виде пневмонии (22%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 31 403 случаев, показатель заболеваемости составляет 4016,52 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 189 427 человек, в том числе за последние сутки – 3 022.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.