В ближайшее время в Приамурье поступит больше 37 тысяч доз четырех видов вакцины

Кроме того, в область поступила вакцина от гриппа Фото: Минздрав Амурской области

Сегодня,27 августа, прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Как рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева, для госпитализации больных COVID-19 развернуто 8 инфекционных госпиталей на 1 650 коек.

Заболевание утяжеляется

На лечении в медучреждениях находятся 4 049 пациентов с СOVID-19 и пневмониями, в том числе, на стационарном лечении 1 259 пациентов (31,1%), на амбулаторном – 2 790 пациентов (68,9%).

Почти треть из пациентов на стационаре, находятся в тяжелом состоянии.

- Мы отмечаем быстрое утяжеление состояния. Сегодня 501 человек находится на кислородной поддержке, 24 – на аппарате искусственной вентиляции легких, в реанимации 45 человек, - сообщила министр. - Госпитали работают с огромной нагрузкой, учитывая, что тяжесть состояния пациентов не позволяет их выписывать на долечивание домой.

Свободный коечный фонд составляет 13,4% от числа развернутых инфекционных коек. Расходными материалами и медикаментами медицинские организации обеспечены в месячной потребности.

По данным Управления Роспотребнадзора по Амурской области зарегистрировано 31 403 человек с COVID-19, в том числе 3 161 детей.

Вакцинация идет

На 27 августа в регион поставлено 294 120 доз вакцины. В ближайшее время ожидается поставка более 37 тысяч доз четырех видов препарата – Гам-Ковид-Вак (Спутник V), ЭпиВакКорона, КовиВак, Спутник-Лайт.

Первым компонентом вакцины привито 235 439 человека, вторым – 200 451. По темпам вакцинации лидирует Селемджинский район (81,3% от тех лиц, которые подлежат вакцинации), Шимановский (60%), высокие темпы в Белогорском и Благовещенском районах. Самые низкие темпы вакцинации – в Зейском, Мазановском районах и поселке Прогресс.

В понедельник пришла вакцина от гриппа – 182 тысячи доз «СОВИГРИПП» и 36 тысяч доз Ультрикс Квадри.

- Это обеспечит нам возможность провакцинировать 60,6% от совокупного населения области. Наша заявка министерством здравоохранения РФ полностью удовлетворена, - отметила Светлана Леонтьева.

Уже привито от гриппа 920 человек.

Полиция начеку

Сотрудники полиции проводят мероприятия по недопущению незаконного оборота документов о вакцинации от COVID-19 и тестов на коронавирусную инфекцию. Детали работы доложил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Амурской области Сергей Ибрагимов. Он отметил, что для установления всех участников и организаторов преступной деятельности используется весь арсенал средств, имеющийся у правоохранительных органов. Изучается и внедряется в практическую деятельность положительный опыт других регионов страны.

- В целом, принимаемые меры позволили не допустить массового распространения и использования поддельных документов о вакцинации на территории области, - подчеркнул Сергей Ибрагимов.

Студенты прививаются

О вакцинации сотрудников и совершеннолетних студентов Амурской области доложила зампред регионального Правительства-министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Как было отмечено, количество вакцинированных сотрудников колледжей, подведомственных Минобрнауки, составляет свыше 66% (общее число – 1508 человек), 13% имеют медотвод.

Лучшие показатели вакцинации сотрудников у Амурского казачьего и Амурского педагогического колледжей. В этих учреждениях привиты все работники, подлежащие вакцинации. Во всех подведомственных организациях профессионального образования изданы приказы о вакцинации сотрудников и совершеннолетних обучающихся. Непривитые сотрудники с 1 сентября будут отстранены от работы.

Из 4 260 совершеннолетних студентов колледжей привито 19%, не прошли вакцинацию по медицинским показателям чуть более 10%. Лидирующие позиции в прививочной кампании обучающихся также у казачьего и педагогического колледжей.

- 20 августа прошла массовая вакцинация для благовещенских студентов колледжей (вакцина «Спутник-Лайт»), привито – 133 человека. Очередное подобное мероприятие запланировано на 30 августа, – сказала глава Минобрнауки области.

В высших учебных заведениях привито более 64% сотрудников, почти 17% имеют медотвод (лидеры – ДальГАУ и АмГУ). Показатели по студентам – около 38% и 8% соответственно (лидер – АГМА).

- Количество вакцинированных сотрудников колледжей и вузов Амурской области приближается к 70% – это неплохой результат. На «отстающие» образовательные организации нужно обратить особое внимание, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Также глава региона сообщил о недопустимости использования в образовательных организациях бактерицидных ламп, которые могут нанести вред здоровью детей. Проработать вопрос поручено Минобрнауки области.

Отдельно остановились на учреждениях интернатного типа. Из 412 педагогических работников вакцинированы почти 80%, отказались от прививки 3,3 %, остальные либо имеют медицинский отвод, либо записаны на прививку до 1 сентября.