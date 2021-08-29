126 случаев за сутки: статистика заболевания коронавирусом в Приамурье

Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19 развернуто 8 инфекционных госпиталей на 1650 коек

По данным на 29 августа, в Амурской области выявили 126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Темп прироста составил 0,4%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

У 94 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (75%), у 31 – в виде пневмонии (24%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 31 657 случаев, показатель заболеваемости составляет 4049,01 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 195 459 человек, в том числе за последние сутки – 2 978.

- На этой неделе отмечается стабилизация эпидпроцесса по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но общий уровень заболеваемости значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, - отметила главный санитарный врач области Ольга Курганова. - Темп прироста заболеваемости у нас превышает среднероссийский показатель. По взрослому населению отмечается некоторое снижение показателя заболеваемости на 3%, но, к сожалению, в возрастной группе 65 и старше отмечаем рост.

Кстати, добавила Ольга Петровна, с 30 августа по 3 сентября пройдет очередной, пятый этап программы оценки коллективного иммунитета. Впервые будет оценено количественное определение антител класса IgG. Исходя из анализа и оценки коллективного иммунитета населения Амурской области, станет возможным прогнозировать развитие ситуации.

Между тем, отметила глава амурского облминздрава Светлана Леонтьева, для госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19 развернуто 8 инфекционных госпиталей на 1650 коек.

На лечении в медучреждениях находятся 4 049 пациента с СOVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 1 259 пациентов (31,1%), на амбулаторном лечении 2 790 пациентов (68,9%). Почти треть из тех пациентов, которые на стационарном лечении, находятся в тяжелом состоянии.

- Мы отмечаем быстрое утяжеление состояния. Сегодня 501 человек находится на кислородной поддержке, 24 пациента на аппарате искусственной вентиляции легких, в реанимации 45 человек, - сообщила министр. - Госпитали сегодня работают с огромной нагрузкой, учитывая, что тяжесть состояния пациентов не позволяет их выписывать на долечивание домой.