Амурским детским центрам не разрешили открыться с 1 сентября

Детских центров в области всего 32, и они не работают с 15 июля текущего года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области остаются закрытыми детские центры. Откроются они только тогда, пока остальной бизнес не вакцинирует 60% своих сотрудников. Об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов остался недоволен таким решением. Он обратился в прокуратуру.

Борис Леонидович организовал видеоконференцию, главной темой которой стало выяснение конкретной причины, почему Роспотребнадзор не разрешает открывать детские развлекательные центры. Их в области всего 32, и они не работают с 15 июля текущего года.

Ольга Курганова рассказала, что минздрав Амурской области ведет ежедневный анализ вакцинации. По тем категориям, в которые входит и бизнес, в регионе выполнение плана составляет 82% от требуемых 60%.

- То есть у вас нет точных данных, что бизнес не выполняет требование 60%? А какова доля вакцинации в нише предпринимателей из сферы развлечений? По нашим данным, в этом бизнесе темпы вакцинации были гораздо выше, чем по всему населению в целом, - спросил Борис Белобородов.

На это Ольга Петровна ответила, что вести персонифицированный учет невозможно. Поэтому пока по всей сфере услуг не будет достигнуто 60% вакцинации сотрудников, она не будет рекомендовать с 1 сентября открывать детские развлекательные центры и игровые комнаты.

Представители амурского сообщества центров детских развлечений назвали такое объяснение причин дискриминацией, не понимая, почему они должны отвечать за весь областной бизнес. Письмо Бориса Белобородова в адрес губернатора области с просьбой разрешить работу сферы развлечений при соблюдении санэпидтребований эффекта не дало.

- К сожалению, региональные власти обязаны прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора, даже нелогичным и необоснованным. По данным бизнеса, уже привиты почти 100 % наемных работников всех детских центров и игровых комнат. При этом эти предпринимателя составляют 0,1% всего амурского бизнеса, а их работники - 0,03% всего экономически активного населения региона. Как эти 0,03% привитых сотрудников могут повлиять на здоровье детей, в то время как в школах собираются десятки тысяч человек, непонятно. Я разочарован таким отношением. Эти действия выглядят, как двойные стандарты, учитывая, что нарушителей-«подпольщиков» Роспотребнадзор, несмотря на свои полномочия, не привлекает к ответственности при совершенно открытой рекламе их услуг. Я вынужден обратиться в прокуратуру - позиция Роспотребнадзора нуждается в корректировке, - подытожил Борис Белобородов.