В Амурской области остаются подтопленными более 300 приусадебных участков

Частично подтоплено 9 участков автомобильных дорог Фото: Правительство Амурской области

За прошедшие сутки в Приамурье от воды освободились три жилых дома и 62 приусадебных участка. На территории 21 населенного пункта остаются подтопленными 10 жилых домов и 307 приусадебных участков. Вода в жилых домах сохраняется в Благовещенском районе (с. Владимировка – 9) и в Белогорском МО (с. Междугранка – 1).

Подтоплены приусадебные участки в: с. Владимировка Благовещенского района – 140, с. Волково – 4, с. Усть-Ивановка – 2; в ГО Белогорск – 8; в г. Завитинске – 3; в Зейском районе с. Овсянка – 9; в Серышевском районе с. Томское – 10, с. Верное – 3, с. Липовка – 2, пгт. Серышево – 11; в Благовещенске п. Белогорье – 54; в Белогорском МО с. Междугранка – 8, с. Новоселитьба – 3, в Ромненском МО с. Святоруссовка – 5, с. Каховка – 5, с. Знаменка – 4; в Мазановском районе с. Поповка – 1, с. Молчаново – 17; в г. Шимановск – 7; в Ивановском районе с. Ивановка – 9, в Свободненском районе – 2.

Частично подтоплено 9 участков автомобильных дорог: Зейский район – 1, Серышевский район – 1, Михайловский район – 1, Архаринский район – 1, Мазановский район – 2, г. Шимановск – 2, Магдагачинский район – 1.

Без автомобильного сообщения остаются два населенных пункта: с. Александровка Зейского района и с. Высокое Михайловского района.

В селах Алгач и Александровка Зейского района действуют лодочные переправы.

В проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействована группировка общей численностью 396 человек, 165 единиц техники, в том числе три плавательных средства.