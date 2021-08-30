В Тынде подростки играют с кнопкой экстренного вызова полиции

Штрафы за детское развлечение будут оплачивать родители Фото: администрация Тынды

В Тынде дети и подростки решили поиграть с кнопкой экстренного вызова полиции, которую установили в городе на прошлой неделе. За это время уже было зарегистрировано несколько ложных вызовов – с кнопкой играют дети.

О произошедшем сообщила мэр Тынды Марина Михайлова. Кнопка «гражданин - полицейский» была установлена на площади 25-летия БАМа для обеспечения всеобщей безопасности – благодаря ей жители могут связаться с местной полицией и рассказать о нарушениях, преступлениях и чрезвычайных ситуациях. Но пока она вызвала всплеск хулиганства. Штрафы за детское развлечение будут оплачивать родители.

- По программе «Безопасный город» на площади 25-летия БАМа установлена кнопка «гражданин - полицейский». Ребятишки пытаются баловаться. Уважаемые родители, предупредите их, пожалуйста, что там работает видеокамера и аудиозапись. За хулиганство штраф платить будете вы, – уточнила Марина Михайлова.