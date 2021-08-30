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Общество30 августа 2021 9:51

В Благовещенске на 2 дня изменится схема движения маршрута №31

На участке улицы Северная будет проводится ремонт
Василина ВАСИЛЬЕВА
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На участке до 2 сентября будет проводиться ремонт Фото: администрация Благовещенска

На участке до 2 сентября будет проводиться ремонт Фото: администрация Благовещенска

В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Северная между Политехнической и Театральной в Благовещенске с 31 августа до момента завершения ремонта изменится схема движения автобусов маршрута № 31.

Администрация Благовещенска предоставила измененную схему движения:

– ул. Театральная – ул. Октябрьская – ул. Чайковского – далее по утверждённому маршруту.

Участок улицы Северная перекроют 31 августа с 8.00. Движение будет восстановлено 2 сентября до 9.00.

Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты.