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Здоровье30 августа 2021 9:57

В Амурской области зарегистрировано меньше 130 случаев коронавируса за сутки

Общее количество зараженных приближается к 31,8 тысячам
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Всего обследовано на COVID 1 198 532 человек

Всего обследовано на COVID 1 198 532 человек

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 30 августа, в Амурской области выявлено 124 новых случаев COVID-2019.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (77%), у 29 – в виде пневмонии (23%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 31 781 случаев, показатель заболеваемости составляет 4064,87 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

Всего обследовано на COVID 1 198 532 человек, в том числе за последние сутки – 3 073.

Специалисты настоятельно рекомендуют амурчанам выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.