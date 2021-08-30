Возле Циолковского задержали браконьеров на квадроцикле

Госинспекторы Управления вызвали на место сотрудников полиции Фото: Управление животного мира Амурской области

Двое жителей ЗАТО Циолковский незаконно добыли самца косули, их задержали госинспекторы Управления по охране животного мира Амурской области.

Вечером 28 августа сотрудники обнаружили в 22-х километрах от города автомобиль с прицепом и устроили засаду. Утром из леса к своему основному транспорту на квадроцикле выехали браконьеры с добычей. Самца косули они успели разделать. Вину в незаконной добыче животного признали.

Госинспекторы Управления вызвали на место сотрудников полиции. Правоохранители изъяли оружие, патроны, нож, лампу-фару, квадроцикл. Составлены административные материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.