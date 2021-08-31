Подростки в Завитинске разгромили новые фонари в парке

Дети повредили 21 фонарь Фото: УМВД России по Амурской области

В Завитинске в парке разбили новые фонари. Полицейские установили, что это были местные подростки. Их родителей уже привлекли к административной ответственности.

- Информация о произошедшем поступила в полицию 28 августа. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в парке поврежден 21 фонарь. Администрации города причинен материальный ущерб на сумму около 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Сотрудниками полиции установлено, что к данному происшествию причастны двое местных подростков, 2009 и 2005 годов рождения. Младший из них уже состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

В присутствии законных представителей детей опросили. В содеянном они признались.

В отношении законных представителей подростков составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащие исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».