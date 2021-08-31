125 новых случаев коронавируса подтвердили в Амурской области

Болеют и взрослые, и дети. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области 31 августа специалисты подтвердили 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

- У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (66%), у 42 – в виде пневмонии (34%), - конкретизировали в Роспотребнадзоре. - С нарастающим итогом зарегистрировано 31 906 случаев, показатель заболеваемости составляет 4080,85 на 100 тысяч населения.

Всего обследование на COVID-19 в Приамурье прошли 1 201 360 раз. За последние сутки проведено 2 828 исследований.