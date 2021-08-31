Новую ледовую арену построят в микрорайоне Благовещенска

Заниматься там смогут все желающие - в том числе дети из спортивной школы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая круглогодичная ледовая площадка будет возведена в микрорайоне города Благовещенска. Её построят на территории Амурского государственного университета. Цена вопроса - 280 миллионов рублей.

- Ледовая арена будет включать в себя стандартное хоккейное поле, зрительские трибуны на 300 посадочных мест, тренажерный зал, четыре раздевалки, душевые и подсобные помещения. Название для будущего комплекса уже выбрано – «Гагарин Арена». Как известно, Юрий Гагарин очень любил хоккей и даже был капитаном хоккейной команды. Кстати, в Амурском госуниверситете также задумываются над ее созданием, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта Амурской области.

Как рассказал ректор АмГУ Андрей Плутенко, значительную часть времени на ледовой арене будут заниматься ребята из детско-юношеской спортивной школы.

- Еще 50% мы будет отдавать на свободное катание для наших спортивных коллективов студенческих и, также как у нас в бассейне, для всех желающих, - пояснил глава вуза.

Накануне место будущего круглогодичного катка посетил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека. Вместе с Андреем Плутенко они обсудили предстоящие работы. Сейчас объект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации, а в ближайшее время будет направлен на госэкспертизу. Планируется, что строительство ледовой арены завершится в 2022 году. Она позволит разгрузить уже имеющиеся в областной столице площадки, которые сейчас работают на пределе возможностей.