В Благовещенске на два дня перекроют улицу Новую

А чуть раньше перекрыли улицу Северную. Фото: admblag.ru

Улицу Новую между Горького и Амурской перекроют 31 августа в 18.00. Об этом предупреждает администрация города Благовещенска.

Как объяснили в мэрии, перекрытие связано с работой по устройству инженерных сетей. Они продлятся до 09.00 2 сентября.

Кроме того, с 31 августа до 2 сентября будет закрыт для автомобилей и автобусов участок Северной между улицами Политехнической и Театральной. Там тоже проходит ремонт, так что водителей просят выбирать для движения альтернативные маршруты. Движение по Северной откроется, как уже говорилось, 2 сентября в 09.00.

До этого же момента будет скорректирована схема движения автобусов №31. Они будут ехать таким образом: – ул. Театральная – ул. Октябрьская – ул. Чайковского – далее по утверждённому маршруту.