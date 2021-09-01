Ремонт в АОКБ улучшит качество медицинских услуг

В АОКБ запланирован беспрецедентный объем работ Фото: Правительство Амурской области

Работы в учреждении проводятся по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова. Сейчас ремонт идет в ожоговом отделении, завершить его подрядчик должен до 1 октября, а обновление холла и входной группы вышло на финишную прямую.

- В АОКБ запланирован беспрецедентный объем работ. И в ремонт, и в оснащение главной больницы области вкладываются большие средства. Нам необходимо сделать так, чтобы улучшилось качество медицинских услуг, которые получают граждане, чтобы наши медицинские организации были удобными и выглядели современно, а людям было комфортно в них находиться, - отметил Василий Орлов.

Капремонт холла стартовал в начале июля. После его завершения здесь будут организованы комфортные места для ожидания, современная и удобная цветовая навигация, холл разделят на зоны: для сотрудников, пациентов и посетителей. Также будет оборудована «доступная среда» для маломобильных граждан.

- Ремонт холла выполнен на 90%. Сейчас идет монтаж подвесных потолков, окраска помещений, монтаж светопрозрачных конструкций. В ближайшее время планируем постелить финишное покрытие пола. В течение десяти дней закончим ремонтные работы, - рассказал начальник участка компании-подрядчика ДСК «Амурстрой» Сергей Туптин.

Главный врач АОКБ Евгений Тарасюк рассказал о том, что облик холла после ремонта изменится кардинально. Значительно расширится зона ожидания, гардероб переместится на другую сторону. Кроме того на две части разделена приемная группа: на чистую зону и зону для ожидания пациентов, которые не находятся в стационаре. Появится место для администратора, отдельно оборудуют зону передач.

Активно идут работы и в ожоговом отделении. Эти преобразования - первый, пилотный проект комплексного ремонта АОКБ, который поможет специалистам с модернизацией остальных отделений, ведь в медучреждении планируется поэтажный ремонт всех отделений.

Специалисты меняют системы тепло- и водоснабжения, подачи кислорода, видеонаблюдения, всех коммуникаций. На капремонт ожогового отделения заключен контракт на 36 млн рублей – это средства областного бюджета. Строители планируют завершить работы в течение месяца.

- В ожоговом отделении ремонт выполнен на 70%. Мы отказались от привычных текущих и капитальных ремонтов и отошли от покраски и шпаклевки стен, выбрав установку панелей. Это сделает ремонт более долговечным, отделение будет выглядеть современно и станет соответствовать всем нормам и требованиям. Отделение сейчас перемещено на свободные койки и площади другого отделения, пациенты получают лечение. Все капитальные ремонты выполняются в рамках дорожной карты, предполагающей работы на три года вперед. Большой объем работ уже проведен: полностью отремонтированы крыши всех корпусов, выполнен капремонт межпанельных швов, заменены все окна. Планируется капитальный ремонт зала Гиппократа. Аукцион уже состоялся, и мы ждем заключения договора, после чего подрядчики приступят к работе, - рассказал Евгений Тарасюк.

В соответствии с поручением главы региона Василия Орлова министерством здравоохранения и министерством строительства и архитектуры разработан план капитальных ремонтов отделений АОКБ, который рассчитан на три года. В этом году в планах начать капитальный ремонт еще в двух отделениях: челюстно-лицевой и торакальной хирургии.

До 2025 года в Приамурье запланировано более 60 мероприятий, среди которых капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения. На сегодня работы идут в 34 медучреждениях. В 10 из них меняют и приводят в порядок лифты. До конца года запланировано проведение конкурсов на выполнение строительно-монтажных работ еще в семи учреждениях.