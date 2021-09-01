Туристический и сельскохозяйственный потенциал региона представит делегация Приамурья на ВЭФ-2021

Одна из ключевых тем павильона – сельское хозяйство Фото: Правительство Амурской области

Туристический, сельскохозяйственный и инвестиционный потенциал Амурская область представит в павильоне в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2021. Торжественное открытие состоится 3 сентября. Делегация от региона уже начала активную работу.

О планах и ожиданиях рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева:

- Наши ожидания весьма прагматичны. Нам важно завязывать такие партнерские отношения, которые позволят нашим проектам полностью реализовать свой мультипликативный эффект. Поэтому мы, помимо контактов и активного участия в диалогах с Китаем, странами Северо-Восточной Азии, хотим продолжить нашу коммуникацию и с другими партнерами. Мы состоим в плотном контакте с Германией, у нас есть хорошие запросы от немецких компаний по изучению наших возможностей для совместной работы. Также мы заинтересованы в продолжении диалога с Индией. На первый взгляд, страна для совместных проектов не очевидная. Но здесь есть заинтересованность в совместной реализации проектов в сферах сельского хозяйства и в освоения природных ресурсов.

Одна из ключевых тем павильона – сельское хозяйство. Здесь можно познакомиться с возможностями региона, а также с тем, какие есть возможности для реализации инвестиционных проектов. Также тема сельского хозяйства станет одной из важнейших в деловой программе.

- В рамках ВЭФ предполагается проведение большого круглого стола, посвященного теме сельского хозяйства. Там будут участвовать крупнейшие производители и переработчики, работающие на территории всей страны. Мы будем принимать участие в этом мероприятии, у нас есть ряд предложений о том, каким образом можно развивать сельское хозяйство не только в Амурской области, но и на всем Дальнем Востоке, - отмечает министр сельского хозяйства региона Олег Турков. - В рамках форума будет подписано два инвестиционных соглашения в области молочного животноводства – с компанией «Луч», реализующей проект на 2 400 голов, который даст нам более 15 тыс. тонн молока и с компанией «Амурский Партизан» на 600 голов, а это плюс 4 000 тонн молока ежегодно. Мы хотим не только закрепить их в рамках соглашений с обеих сторон, но и показать потенциальным инвесторам, что в нашей области комфортно работать.

Еще одно направление, которое активно представлено в павильоне – туризм. Благодаря VR-технологиям каждый желающий сможет отправиться в виртуальную экскурсию по нашему региону.

- В сфере туризма у нас две цели. Первая: показать наши туристические объекты. Для этого мы сделали карту и нанесли на нее основные места, которые пользуются спросом. Мы хотим, чтобы люди активнее с ними знакомились. Вторая цель – инвестиции. У нас есть крупные проекты, о которых мы рассказываем в павильоне, – канатная дорога, «Золотая миля», но мы думаем и о малых и средних проектах. Планируем обсудить форму работы с институтами развития, которые нацелены на поддержку туризма, с предприятиями и инвесторами, которые не побоятся зайти в регион, - сказала Екатерина Киреева.

В Амурской области развивается три туристических направления: экологический, промышленный и событийный туризм.

- В сфере промышленного туризма – это те программы, которые предполагают посещение действующих крупных предприятий нашего региона. Здесь в наших планах задействовать космодром «Восточный», плотины ГЭС, золотодобывающие и аграрные предприятия. Экологический туризм –посещение особо охраняемых природных территорий. Есть конкретные программы во все заповедники – это знаменитая Тукурингра, это программа, рассчитанная на осень в Норском заповеднике – любование миграцией косуль, а в Хинганском можно понаблюдать за редкими птицами, - заключила Екатерина Киреева.