Государственные займы теперь самозанятые амурчане могут брать без поручительства

Начинающие предприниматели по новым правилам могут претендовать на сумму до двух миллионов рублей по льготным займам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помощь амурским бизнесменам оказывает центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области – государственная инфраструктура поддержки бизнеса.

Государственные займы теперь самозанятые могут брать без поручительства. При таких условиях амурчанам доступны кредиты до 100 тысяч рублей.

Начинающие предприниматели по новым правилам могут претендовать на сумму до двух миллионов рублей по льготным займам. Раньше эта сумма была меньше в два раза. Льготный кредит бизнесменам могут на срок до двух лет по ставке от 1% годовых. Воспользоваться такой мерой господдержки могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Для этого предприниматель должен вести свою деятельность не более 12 месяцев. Всё это доступно по программе «Старт».

Другая программа – «Стандарт» помогает уже «опытным» предпринимателям. По ней и другим двум программам «Рефинансирование» и «Коммерческая ипотека» действующие бизнесмены теперь могут получить максимум до пяти миллионов рублей вместо трёх.

Для справки: центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области создан в рамках федерального проекта финансовой поддержки МСП. Ознакомиться с основными условиями льготных займов Центра амурчане могут на сайте: бизнескредит28.рф. Получить консультацию по продуктам можно как по телефону: +7 (4162) 770-730, так и через WhatsApp: +7-914-556-36-06, а также электронной почте: ckpp28@mail или через официальный Instagram-аккаунт @businesscredit28