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Досуг2 сентября 2021 5:24

Молодежь Амурской области сможет бесплатно посещать культурные мероприятия с «Пушкинской картой»

Карта действует по всей России
Василина ВАСИЛЬЕВА
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На сегодняшний день нашими культурными учреждениями запланировано 34 культурных события

На сегодняшний день нашими культурными учреждениями запланировано 34 культурных события

Фото: Татьяна РЯБОВА

По инициативе Президента в России, в том числе в Амурской области, 1 сентября стартовала новая культурная программа «Пушкинская карта». С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Программа предусматривает в 2021 году перечисление на карту каждому ее участнику финансовой поддержки от государства в размере 3 000 рублей. Потратить их необходимо до 31 декабря текущего года. В следующем году номинал «Пушкинской карты» составит 5 тысяч рублей. Картой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия: спектакли, выставки, фестивали, концерты, концертные программы, творческие вечера.

- В России стартовала очень интересная и современная программа «Пушкинская карта». Данный проект решает много важнейших задач, призван вернуть интерес молодежи к культуре, искусству и творчеству - отметила заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области Ирина Сергиенко.

Теперь каждый гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет может отправить через портал Госуслуги заявку, зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и получить именную электронную карту. Кстати, карта будет выпускаться как в виртуальном формате, так и в виде пластикового носителя, заказать который можно будет в отделениях Почта Банка – партнера реализации этого проекта.

В России около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которые составляют потенциальную аудиторию программы «Пушкинская карта». В Приамурье получателями новой культурной услуги станут порядка 80 тысяч молодых людей.

От Амурской области на данный момент подключено к «Пушкинской карте» четыре учреждения культуры:

- Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского;

- Амурский областной театр кукол;

- Амурский областной театр драмы;

- Амурская областная филармония.

- На сегодняшний день нашими культурными учреждениями запланировано 34 культурных события. При этом большая часть мероприятий пройдёт уже в сентябре-октябре этого года. Этот список ежедневно пополняется с учетом того, как формируется афиша учреждений, - рассказала Ирина Сергеевна.

Так, например, Амурский областной театр кукол предложит студентам и учащимся старших классов посетить четыре разноплановых постановки. В афише спектакли «Маленький принц», «Мцыри», «Мертвые души» и «Страсти по Игорю».

Полную афишу мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно увидеть на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».

Действует «Пушкинская карта» на территории всей России, то есть амурские школьники и студенты могут ей воспользоваться во время путешествий по стране и посетить за счет государства, к примеру, театры Москвы или музеи Санкт-Петербурга.

Купить билеты по «Пушкинской карте» можно будет как на сайтах учреждений культуры, так и с помощью билетных систем и операторов. А подключив карту к системам Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay, можно будет приобрести билеты в кассах учреждений.