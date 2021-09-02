124 человека заразились коронавирусом в Амурской области

Фото: минздрав Амурской области

В Приамурье 2 сентября диагноз «коронавирус» подтвердили у 124 пациентов. У большинства из них заболевание протекает в виде ОРВИ.

- У 81 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65%), у 42 – в виде пневмонии (34%), у 1 - в бессимптомной форме (1%), - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Таким образом, подсчитали в ведомстве, с начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 32 156 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом провели уже 1 207 318 обследований, за последние сутки – 3 017.