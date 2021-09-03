Амурские студенты смогут получить бесплатно два высших образования

По предварительным подсчетам в год на реализацию проекта необходимо будет 13 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенты вузов Приамурья смогут бесплатно получить два высших образования: одно – очное «амурское», второе – дистанционное в одном из престижных университетов страны. Над таким проектом по примеру коллег из Сахалинской области в настоящее время работают в региональном Минобрнауки. Цель – дать студентам больше возможностей для развития и вырастить высококвалифицированные кадры, которые останутся жить и работать в Амурской области.

- Мы стремимся всесторонне поддерживать молодых профессионалов региона. С одной стороны – обновляется материально-техническая база учебных заведений, которая нисколько не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит оснащение, имеющееся у работодателей. С другой стороны – поддержка финансовая. С прошлого года студентам колледжей, демонстрирующим успехи в учебе, выплачивается губернаторская стипендия. Отличники получают по 12 тысяч рублей два раза в год. С этого года ребята, совмещающие хорошую учебу и работу по профилю, также поощряются, размер единовременных выплат – 30 тысяч рублей. Проект «Два диплома» ориентирован на студентов вузов. Как мы все знаем, Конституция РФ гарантирует получение только одного диплома на бюджетной основе. Расходы на второй диплом готов взять на себя бюджет области, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

По предварительным подсчетам в год на реализацию проекта необходимо будет 13 миллионов рублей. Пока министерством образования и науки Амурской области определено 40 приоритетных для региона направлений подготовки, которые смогут дополнительно освоить студенты АмГУ, ДальГАУ и БГПУ в вузах-партнерах.

Второе бесплатное образование для амурчан будет доступно в таких престижных учебных заведениях, как СПбГУ, МГУ им. Ломоносова, РГУ им. Губкина и прочие. В числе направлений подготовки – «Современные методы генетики и селекции культурных растений», «Генетика, биоинформатика, геномика», «Нефтегазовое дело», «Управление в технических системах», «Проектирование инженерной защиты территорий, зданий и сооружений» и другие.