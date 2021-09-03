На ВЭФ подписаны три соглашения между Амурской областью, Корпорацией развития ДВ и Арктики и инвесторами

Все проекты, представленные инвесторами, важны для развития экономики Амурской области Фото: Правительство Амурской области

На Восточно-экономическом форуме Амурская область подписала ряд соглашений:

- С Акционерным обществом «Управляющая компания «Петропавловск» о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей. Группа компаний «Петропавловск» намерена использовать существующую золото-извлекательную фабрику для переработки руд нового месторождения Угличикан, находящегося на расстоянии 30 километров.

- С «Байкало-Амурской горнорудной корпорацией» о восстановлении и развитии Олекминского месторождения. Документ предполагает взаимодействие при реализации инвестиционного проекта «Восстановление и модернизация комплекса по добыче и переработке титано-магнетитовых руд» на территории Амурской области с капитальными вложениями в размере не менее 5 млрд руб. (2021 г. – инвестирование 1 млрд. руб., 2022 г. - 2 млрд. руб., 2023 г. - 2 млрд. руб.) и созданием не менее 500 рабочих мест.

- О создании логистического кластера в Тындинском районе с компанией – инвестором ООО «АнтрацитИнвестПроект» (ООО «АИП»). Реализация соглашения позволит обеспечить доставку угля с территории угольного разреза, находящегося в Республике Саха (Якутия) до железнодорожной станции Талума (Амурская область, Тындинский район) и погрузку доставленного угля в вагоны с выдачей на пути ООО РЖД.

Заместитель генерального директора Корпорации развития ДВ и Арктики Роман Чичканов отметил:

- Впервые в рамках ВЭФ мы подписали три соглашения, которые предполагают использование механизма Дальневосточной концессии. Это механизм, который позволит значительно расширить возможности по строительству разного рода инфраструктуры для инвестиционных проектов, и в конечном итоге - позволит опережающими темпами развивать экономику Дальнего Востока. КРДВ является управляющей компаний ряда преференциальных режимов. В первую очередь это режимы ТОР и СПВ. Корпорация готова предложить инвесторам войти в режим ТОР, который позволит получить существенные налоговые льготы и другие преференции. Кроме того это возможность решать возникающие вопросы в рамках «одного окна».

Первый заместитель председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина отметила, что все проекты, представленные инвесторами, важны для развития экономики Амурской области, а сотрудничество с КРДВ дает возможности использовать при их реализации все современные экономические инструменты. И со своей стороны Правительство области готово оказать всемерную помощь в их выполнении в заявленные сроки.

- Кроме того, мы на законодательном уровне недавно установили гарантии прав инвесторов и защиту их инвестиций. Мы им гарантируем неизменность тех условий, на которых они приходят в проекты. – отметила Татьяна Половайкина.