Водитель «Жигулей» спровоцировал жёсткое ДТП на подъезде к Благовещенску

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В пятницу, 3 сентября, на 113-м километре трассы «Подъезд к городу Благовещенску» произошла авария. Автомобиль «Жигули» выехал на «встречку» и влетел в едущий по ней «Вольво».

- В пятницу, 3 сентября, около 22.00 на 113 км автодороги «Подъезд к г. Благовещенску» произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 1984 года рождения допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с «Вольво», за рулём которого находился мужчина 1964 года рождения, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Водитель «Жигулей» получил травмы и был отправлен в больницу.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.