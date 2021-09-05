В Приамурье за сутки выявили 120 новых случаев заболевания коронавирусом

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По данным на 5 сентября, в Амурской области выявили 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Темп прироста составил 0,4 %. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

У 75 человек, что составляет 62% от общего числа заболевших, инфекция протекает в виде ОРВИ, у 42 пациентов диагностировали пневмонию, это 37%, у 1 человека - в бессимптомной форме.

С нарастающим итогом зарегистрировано 32 522 случаев, показатель заболеваемости составляет 4159,64 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 1 216 093 человек, в том числе за последние сутки – 3 048

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Ранее, в администрации Благовещенска рассказали, что пункт мобильной вакцинации от коронавируса будет работать ещё неделю. Связано это с большим количеством желающих сделать прививку.

Привиться от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт» благовещенцы вновь смогут с 6 по 11 сентября.