В Приамурье реализуется проект, который поможет школьникам найти профессию по душе

Основной идеей программы является сосредоточение усилий педагогов на формировании у школьников комплекса способностей к самостоятельному самоопределению Фото: Правительство Амурской области

В Амурском областном институте развития образования при поддержке Министерства образования и науки Амурской области прошел первый модуль методического погружения педагогов 20 пилотных школ Благовещенска, Белогорска, Свободного и Зея, в которых уже в этом учебном году будет реализован предпрофильный профориентационный курс «Перспектива». Напомним, соглашение с холдингом «СИБУР» о старте проекта на территории региона было подписано этой весной.

Специалисты из Тюмени и Перми в формате тренинга познакомили педагогов области с одной из лучших профориентационных технологий страны, признанной таковой в рамках Всероссийского конкурса методических материалов по профессиональному самоопределению молодежи «Zасобой». Одной из отличительных особенностей данной методики является нестандартный подход к проведению профориентационных экскурсий, которые нацелены на приобретение обучающимися навыков получения и анализа информации и карьерного планирования.

Основной идеей реализуемой программы является сосредоточение усилий педагогов на формировании у школьников комплекса способностей к самостоятельному жизненному и профессиональному самоопределению с учетом всех сопутствующих обстоятельств. Приобретение учащимися таких способностей позволяет им самостоятельно находить значимую профнавигационную информацию, устанавливать необходимые контакты, разрабатывать индивидуальные планы, подготавливать нужные ресурсы, осуществлять самопроверку, разработку альтернатив и т.д.

В сентябре педагогам и обучающимся 8-10 классов пилотных школ предстоит увлекательное и нестандартное погружение в составление индивидуального профессионального маршрута.