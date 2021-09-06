В Благовещенске после долгожданного ремонта открыт для проезда перекресток Ленина-Мухина

После участка от Мухина до Комсомольской подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части между Комсомольской и Калинина Фото: администрация Благовещенска

В областном центре началось асфальтирование улицы Ленина. Работы на первом участке – от Мухина до Комсомольской – завершаются. Подрядная организация (ООО «Сервер») уложила нижний слой асфальтобетона и продолжает укладывать верхний. Для движения транспорта перекресток Ленина-Мухина уже открыт.

- На данном участке были проведены работы по укладке тротуарной плитки, по установке дорожного и тротуарного бортового камня. Приступили к укладке асфальтобетона. В начале прошлой недели мы уложили нижний слой асфальтобетона. Это пористый крупнозернистый слой высотой 7 сантиметров. В субботу приступили к укладке верхнего слоя высотой 5 сантиметров. В первую очередь открываем перекресток Мухина-Ленина и идем в сторону Комсомольской, – рассказал производитель работ ООО «Сервер» Алексей Дорошенко.

Улица Ленина в Благовещенске ремонтируется комплексно. Инженерные сети меняют по муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска». Дорожное покрытие и работы по благоустройству проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

После участка от Мухина до Комсомольской подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части между Комсомольской и Калинина. Завершить работы на этом участке и открыть его для движения транспорта планируется в первой декаде октября. Также этой осенью будет заасфальтирован и благоустроен участок от Калинина до Святителя Иннокентия.

Проект по ремонту улицы Ленина – двухгодичный. В следующем году будет отремонтирован и благоустроен участок от Театральной до Шимановского.