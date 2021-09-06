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Происшествия6 сентября 2021 11:18

В Приамурье под деревом нашли мертвым пропавшего мужчину

Он ушел в лес два дня назад
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Пока никаких подробностей о происшествии и причине смерти пропавшего нет

Пока никаких подробностей о происшествии и причине смерти пропавшего нет

Фото: Татьяна РЯБОВА

В Амурской области нашли мертвым пропавшего несколько дней назад мужчину. Александр Шульгин 4 сентября уехал в лес и не вернулся.

Сообщается, что мужчина – житель села Кундур – отправился на заготовку шишек. Позже он перестал выходить на связь. Родственники Александра обратились в полицию и к волонтерам.

Сегодня, 6 сентября, мужчину нашли мертвым. В Следственный комитете Амурской области рассказали подробности.

- 4 сентября он уехал в лес в Архаринском районе на заготовку кедровых шишек и пропал, сегодня нашли в лесу под деревом. Следователь выехал на место. Бурейский межрайонный следственный отдел проводит проверку, устанавливаем причину смерти, – сообщили в пресс-службе ведомства.