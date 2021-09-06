Бесплатно освоить новую профессию могут более тысячи амурчан

В этом году операторами федеральной программы выступают РАНХиГС, Томский государственный университет и WorldSkills Россия Фото: Правительство Амурской области

В Амурском государственном университете началось обучение по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет и управление предприятием с использованием программ «1С:Предприятие». Занятия проходят для 15 слушателей в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В этом году операторами федеральной программы выступают РАНХиГС, Томский государственный университет и WorldSkills Россия.

- В Приамурье продолжается реализация проекта, в рамках которого жители области могут бесплатно получить профессию. Ее цель – помочь людям, по какой-либо причине оставшимся без работы, а также дать возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда или смены профессии. В этом году обучение смогут пройти свыше одной тысячи жителей региона. Уверен, для людей это отличная возможность не только найти стабильный источник заработка, но и получить интересные перспективы в профессиональном развитии, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Программа по бухгалтерскому учету и управлению предприятием рассчитана на граждан, которые ищут работу и обратились в органы службы занятости, людей предпенсионного возраста, лиц 50 лет и старше, женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающих детей дошкольного возраста и желающих возобновить трудовую деятельность, – сообщается на сайте центра. – Обучение проходит на базе современных программных продуктов компании 1С, знания и умение работы в которых востребованы на рынке труда. Обучение по программе – это освоение практических навыков работы в «1С: Бухгалтерия 8.3», «1С: Управление торговлей», «1С: Зарплата и управление персоналом».

Разработчики курса, преподаватели Амурского государственного университета, доцент кафедры финансов Вилена Якимова и доцент кафедры экономической теории и государственного управления Виктория Лазарева на конкретных примерах научат вести бухгалтерский, складской и кадровый учет, рассчитывать налоги с применением IT-технологий, организовать электронный документооборот, формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность, выявлять бизнес-проблемы и финансовые риски.

- Хороший бухгалтер-аналитик и экономист должен уметь свободно владеть программными продуктами 1С, – отмечает Вилена Якимова. – В эпоху цифровой экономики важно уметь анализировать и прогнозировать экономические последствия сделок, контролировать, осуществлять налоговое планирование, уметь готовить информацию для менеджмента, использовать все возможности программных продуктов 1С.