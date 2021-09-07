В Амурской области заработали криптобиокабины для выдачи заграничных паспортов нового поколения

Криптобиокабины прошли успешное тестирование и запущены в работу Фото: Правительство Амурской области

В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области введены в эксплуатацию криптобиокабины – уникальные цифровые решения для самостоятельной сдачи биометрических данных с надежной криптографической защитой по предварительной записи или в порядке живой очереди во время работы МФЦ. Кабины открылись в офисах МФЦ Благовещенска, Белогорска и Свободного.

- Благодаря установке криптобиокабин в МФЦ граждане получили возможность в одном месте подать заявление, направить свои биометрические данные и получить готовый паспорт без необходимости посещения ведомства. Процесс фотографирования и сканирования пальцев осуществляется после получения от специалиста МФЦ индивидуального штрих кода, который впоследствии необходимо отсканировать в криптобиокабине. Голосовые инструкции и информация на экране обеспечивают простоту и удобство при использовании криптобиокабины. Кроме того, сотрудник МФЦ будет рядом и при необходимости окажет помощь. Полученные данные вместе с заявлением в зашифрованном виде передаются в информационную систему МВД для дальнейшей проверки и принятия решения. В случае если по заявлению принято положительное решение, готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю. При выдаче паспорта осуществляется активация микросхемы паспорта и верификация личности получателя — опять же с использованием криптобиокабины, - рассказала директор ГАУ Амурской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области» Ирина Вотинцева.

Внешне программно-технический комплекс похож на обычную фотокабину, но с более сложной IT-начинкой. КБК оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

Криптобиокабины – это партнерский проект «Ростелекома» и Госкорпорации «Ростех», призванный упростить и ускорить процесс оформления и изготовления загранпаспортов нового поколения. В 2019 году Правительство Российской Федерации определило «Ростелеком» единственным поставщиком решения для МФЦ и закупок, связанных с обслуживанием кабин.

- Мы интегрировали комплекс в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными, организовали защищенный канал связи. Все биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой. Можно не бояться утечки личной информации или незаконного доступа к ней. Криптобиокабины прошли успешное тестирование и запущены в работу. Теперь амурчане могут быстро и с комфортом оформить загранпаспорт нового образца, - отметил директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Криптобиокабины установлены в офисах «Мои документы»: в Благовещенске по адресу ул. 50 лет Октября 4/2, в Белогорске – ул. Партизанская 31А и в Свободном – ул. 40 лет Октября 92. Информацию о графике работы МФЦ можно узнать на официальном сайте МФЦ Амурской области либо по телефону контакт-центра 8 (4162) 99 22 22.