Амурчанин проведет больше 9 лет в колонии за убийство сожительницы

Мужчина много раз ударил потерпевшую ножом Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Жителя Белогорска осудили за убийство своей сожительницы. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 53-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следствием и судом установлено, что в ночь на 10 мая 2020 года в квартире дома по улице Тимирязева в Белогорске между парой на почве взаимных оскорблений произошла ссора, в ходе которой мужчина много раз ударил женщину 1974 года рождения ножом. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

В ходе предварительного следствия осужденный не признавал свою вину, по окончании расследования ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных.

Приговором Белогорского городского суда мужчине вынесено наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.