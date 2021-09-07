Несколько домов в Благовещенске остались без электричества

Специалисты работают над решением проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр областной столицы остался без электроэнергии. Жители нескольких домов сидят без света с самого утра. В мэрии рассказали, что это произошло из-за неполадок на подстанции.

Без электричества осталась часть жилых домов в районе улиц Калинина, Пушкина, Пролетарская, Ленина. Произошло отключение из-за проблем на подстанции «Сетевая».

- В центре города произошло частичное отключение электроснабжения. По информации АКС, в 8:38 отключились три фидера подстанции «Сетевая», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Когда появится электричество,, неизвестно. Сейчас над устранением неполадок работает ремонтная бригада АКС. В ближайшее время потребителей постепенно подключат к электроснабжению.

Обновлено 07.09.2021 в 17.31

Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с аварией в системе электроснабжения. Установлено, что в 8.39 часов утра произошло аварийное отключение фидеров подстанции «Сетевая».

Под отключение попали потребители центральной части города – поликлиника № 4, научный центр физиологии и патологии дыхания, детские сады № 13, 40 и № 5, две средних школы, 125 частных и 40 многоквартирных жилых домов.

Всего без электроснабжения остались около 8,6 тысяч человек.

Причиной аварии стал порыв кабельных линий при производстве земляных работ персоналом сторонней организации.

В настоящее время неисправные участки выведены из системы электроснабжения, потребителям коммунальная услуга предоставляется.

В ходе проверки прокуратура города установит причины отключения, даст оценку соблюдению законодательства при производстве земляных работ организацией, повредившей электропровод, проверит своевременность устранения аварии.