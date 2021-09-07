В Амурской области начался конкурс «Поступки и люди»

Традиционно конкурс пройдёт в три этапа Фото: nko28.ru

В Амурской области стартовал третий конкурс социально значимых поступков жителей Амурской области «Поступки и люди». С 7 сентября начался прием заявок.

Традиционно конкурс проводится Общественной палатой Амурской области совместно с Правительством Амурской области и АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области».

- В третий раз у жителей Амурской области есть возможность рассказать о самых лучших земляках. Семь номинаций конкурса дают возможность узнать о тех, кто живет рядом с нами, с кем мы общаемся каждый день или водим детей в одну школу. Нам не дано догадаться, что кто-то из них рискует жизнью во имя спасения других, кто-то создает и хранит семейные ценности, заботится о чужих и больных, кто-то оказывается рядом в самую тяжелую минуту. Настоящие герои совершают поступки по велению сердца, не требуя наград. Нам необходимо знать их имена, узнавать на улице, ставить в пример детям, учиться лучшему независимо от возраста. И самое малое, что мы можем, – подарить им общественное признание и тепло наших сердец, - убеждена заместитель председателя Общественной палаты Амурской области, куратор конкурса Лариса Павлова.

Конкурс в этом году сохранил свои номинаций, всего их семь:

- «Во имя жизни» (спасение жизни другого человека или группы людей; предотвращение преступлений, аварий и иных чрезвычайных ситуаций);

- «Гражданская позиция» (реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения Амурской области);

- «Забота о людях» (волонтерская/добровольческая деятельность, поддержка нуждающихся в помощи);

- «Большое сердце» (значительная забота об усыновленных/удочеренных детях);

- «Семейные ценности» (многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, «золотые» семьи);

- «Повод гордиться» (медицинские работники Амурской области, спасающие людей от COVID-19 в период пандемии, внесшие личный вклад в предупреждение распространения болезни);

- «Мы вместе» (волонтерская деятельность организаций и граждан, чей поступок характеризуется высокой значимостью оказанной помощи).

Строгое соответствие критериям не является обязательным, главное, чтобы поступок был действительно значимым.

- Благодаря конкурсу «Поступки и люди» мы имеем возможность через партнеров проекта, областные СМИ, рассказать амурчанам о добрых поступках наших земляков. А в прошлом году благодаря конкурсу мы смогли узнать и рассказать всем о волонтере Екатерине Комогорцевой, которая в период пандемии сама, будучи смертельно больной, помогала людям. Я поддержал инициативу общественников Ивановского района создать сквер памяти в центре села Анновка рядом со школой, где училась Катя, и назвать его именем Екатерины Комогорцевой. В мае там были высажены 400 саженцев багульника, липы, сирени, клена, березы. В дальнейшем будет установлен арт-объект в виде сердца в руке с надписью «Твори Добро», сделаны дорожки, установлены лавочки и фонари, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Традиционно конкурс пройдёт в три этапа: прием заявок, народное голосование на сайте газеты «Амурская правда» и торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей.

Инициатор конкурса – аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, координатор на окружном уровне – НКО «Фонд развития социальных инициатив», проекты реализуются в субъектах ДФО организациями при поддержке органов исполнительной власти.