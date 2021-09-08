Амурская область на ВЭФ-2021 заключила 20 соглашений на общую сумму 140 миллиардов рублей

Насыщенной выдалась и международная повестка амурской делегации Фото: Правительство Амурской области

Итоги работы амурской делегации на VI Восточном экономическом форуме прокомментировал губернатор региона Василий Орлов на встрече с руководителями профильных министерств.

- Участие Амурской области в ВЭФ-2021 считаю продуктивным. Регион заключил 20 соглашений на общую сумму 140 миллиардов рублей. Одна из самых значимых договоренностей достигнута с группой компаний «ПИК». Инвестор построит около 800 тысяч квадратных метров жилья по новым технологиям, что позволит нам закрыть потребность амурчан в жилой площади в перспективе до 2024 года. Не менее важным является соглашение с Минвостоком. Благодаря их поддержке по программе «Дальневосточная концессия» в Благовещенске появится новая поликлиника на 380 посещений в смену с меньшей нагрузкой на областной бюджет. Сразу три соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и инвесторами будут направлены на реализацию проектов реконструкции Албынского рудника, Олекминского месторождения и создания в Тындинском районе нового логистического кластера. Это позволит создать порядка 1850 новых рабочих мест на севере области, - сказал Василий Орлов.

Среди других важных событий глава региона выделил подписание соглашения с компанией «Технолизинг». Инвестор построит в Сковородине производство азотных удобрений для амурских и дальневосточных аграриев. Мощность нового завода составит около 800 тысяч тонн в год. Также в Приамурье появится завод по сжижению природного газа. Соглашение «Газпром гелий сервис» позволит обеспечить амурских потребителей более экологичным видом топлива, а также перевести на газ котельные городов, которые расположены вдали от основной газопроводной сети. Пилотным муниципалитетом выбран Белогорск.

Большой акцент был сделан на развитие сельского хозяйства. Потенциал региона в этой сфере раскрыли на экспозиции павильона в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». Кроме этого, было принято решение о подписании двух соглашений с амурскими компаниями «Луч» и «Амурский партизан». Они построят новые молочные фермы, которые позволят увеличить объем производства почти на 20 тыс. тонн в год.

Насыщенной выдалась и международная повестка амурской делегации. На полях форума состоялись встречи с Российско-Германской внешнеторговой палатой и японской ассоциацией РОТОБО. С немецкой делегацией договорились о формировании плана предложений по приоритетным сферам сотрудничества амурских и германских предприятий. Японская сторона окажет содействие в привлечении дополнительного внимания компаний к онлайн-презентации наших производителей, которую планируется провести в ноябре.

Василий Орлов поручил профильным ведомствам взять на сопровождение реализацию каждого из подписанных соглашений. В ближайшее время по ним будут составлены подробные дорожные карты.

Также глава региона поздравил амурскую команду с победой в «Дальневосточных играх», которые проходили в рамках ВЭФ во Владивостоке. Амурчане соревновались с 7 регионами в баскетболе, шахматах, теннисе, мини-футболе и т. д. По итогам двух дней участники из Амурской области с хорошим отрывом взяли первое место.

Традиционно ярким стали выступления творческих коллективов Амурской области на главной сцене Улицы Дальнего Востока. Самые зрелищные номера показали солисты Амурской областной филармонии. Кроме этого, новой активностью для привлечения зрителя стал интерактив «Амурской лото», которое каждый вечер в игровой форме знакомило с основными фактами про Приамурье.