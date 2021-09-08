В Благовещенске начался второй этап голосования по модернизации маршрутной сети

Респондентам предлагают ответить на 7 вопросов Фото: архив

Еще на несколько вопросов жителям областного центра необходимо ответить, чтобы улучшить работу городских автобусных маршрутов. В Благовещенске начался второй этап опроса, ответы на который, в том числе, будут учтены при формировании новой комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения.

Горожан, заинтересованных в том, чтобы повлиять на развитие транспортной системы Благовещенска, просят принять активное участие в опросе. Респондентам предлагают ответить на 7 вопросов, в частности, о целях ежедневных поездок и транспорте, о среднем времени в пути, стоимости проезда, количестве пересадок. Благовещенцы также могут рассказать, при каких улучшениях они готовы сменить личный транспорт на общественный.

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Напомним, ранее московская корпорация ООО «Строй Инвест Проект» представила первые итоги обследования маршрутной сети Благовещенска. Специалисты в частности изучили интенсивность движения транспортных потоков, проанализировали подвижной состав, тарифную систему, пешеходную доступность остановок, их благоустроенность и востребованность у благовещенцев. Кроме того, на основе всех полученных данных и с учетом перспективной застройки корпорация разработала математическую модель транспортной системы областного центра.

Эти данные в том числе будут использованы для дальнейшего формирования новой комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Ее разработают до конца текущего года.