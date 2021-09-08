Региональный маткапитал можно будет потратить на лечение или образование ребенка

Программа предоставления РМК действует по 31 декабря 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ

С 2022 года региональный материнский капитал при рождении третьего или последующего ребенка в Амурской области можно тратить на его лечение и образование.

Средства РМК могут быть распределены на одно из следующих направлений:

1) на приобретение или строительство жилья, осуществляемое посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах);

2) на строительство или ремонт объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые по договору строительного подряда;

3) на компенсацию затрат, понесенных на строительство или ремонт ИЖС, осуществляемые без привлечения строительной организации;

4) на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилого помещения;

5) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья;

6) на лечение детей, за исключением санаторно-курортного лечения;

7) на получение платного образования ребенком.

Программа предоставления РМК действует по 31 декабря 2026 года.

Напомним, кто имеет право на РМК:

1. Семьи, при рождении (усыновлении) в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года третьего или последующего ребенка, признанные нуждающимися в жилье;

2. Семьи, при рождении (усыновлении) в период с 01.01.2019 по 31.12.2026 третьего или последующего ребенка, соответствующие одному из требований (в случае направления средств на улучшение жилищных условий):

- отсутствие у всех членов семьи жилья, принадлежащего им на праве собственности или на условиях социального найма;

- наличие у члена семьи в собственности единственного жилья, признанного непригодным для проживания, а также расположенного в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- наличие у члена семьи в собственности жилых помещений общей площадью менее 15 кв. м на каждого члена семьи.

Если третий или последующий ребенок родился, начиная с 2020 года, то у семьи есть дополнительное преимущество в части «погашения» ипотеки, даже если общая площадь квартиры более 15 кв. м на одного члена семьи. Это должно быть единственное жилье семьи, принадлежащее им на праве собственности.

Жилое помещение, объект ИЖС, на приобретение, строительство, реконструкцию которых направляются средства РМК, должны находиться на территории Амурской области.

Жилое помещение, приобретенное с использованием средств РМК, должно быть оформлено в общую собственность получателя сертификата, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению.

С 2022 года амурчане смогут реализовать капитал по новым направлениям: на лечение ребенка, либо на получение им платного образования. Размер РМК составляет 100 тысяч рублей.