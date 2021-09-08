Благовещенцам запретят кататься на электросамокатах и гироскутерах по набережной

Запрет коснется лишь нескольких участков Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

В областном центре запретили кататься по набережной электросамокатов, гироскутеров и другого электротранспорта. Такое решение приняла администрация Благовещенска.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в городе к концу недели будет ограничено передвижение такого транспорта. Однако ограничение коснется только участка набережной в районе ул. Театральной – пер. Пограничным – ул. Краснофлотской в выходные и в праздничные дни, а также в будни с 17:00 до 04:00.

Такое решение приняли, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. Как сообщили в городском отделе транспортного обслуживания населения, на данный момент статус таких устройств не определен и законодательно их движение пока не регулируется.

- Сейчас наблюдаются случаи, когда на электросамокатах катаются нетрезвые люди, дети младшего школьного возраста без сопровождения взрослых. Всё-таки при неумелом управлении такие транспортные средства представляют опасность. При урегулировании этого вопроса в нашей стране необходимо четко разграничить, где можно ездить, где – нельзя. Однозначно исключить передвижение в районе детских площадок, пешеходных зон, а наша набережная все-таки в первую очередь предназначена для пеших прогулок, – пояснил начальник городского отдела транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов

Запрет в Благовещенске вступит в силу 10 сентября. За нарушение будет грозить административная ответственность.