За лето в Благовещенске утонули три человека

Сейчас купальный сезон завершен Фото: администрация Благовещенска

В управлении по делам ГО ЧС г. Благовещенска подвели итоги летнего сезона. Напомним, в течение трех месяцев в местах отдыха у воды в Благовещенске дежурили спасатели-матросы. За период с 1 июня по 31 августа они спасли восемь человек. Вместе с тем, летом в городе утонуло три человека. Еще столько же считаются без вести пропавшими. В 2020 году утонуло пять человек, и пятеро человек было спасено.

В управлении по делам ГО ЧС напоминают, что у водоемов, расположенных на территории Благовещенска, купаться строго запрещено. Нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии. Не стоит нырять и прыгать в воду – можно удариться и получить травмы. Также нельзя оставлять детей у воды без присмотра взрослых. Нарушение элементарных правил безопасного поведения ведет к несчастным случаям, к гибели на воде.

С 1 сентября купальный сезон официально закрыт. Спасатели больше не будут дежурить в местах отдыха. Поэтому горожан просят быть особенно осторожными.