Амурский сотрудник РЖД за взятку отделался штрафом

Зарегистрировано четыре факта взяточничества Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Амурской области осудили руководителя структурного подразделения РЖД за получение взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Зарегистрировано четыре факта получения денег, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В сентябре 2019 года и в мае 2020 года осужденный брал у подчиненных ему сотрудников по 20 тысяч рублей, чтобы не наказывать их за нарушение трудовой дисциплины, а также скрывать эти факты при выявлении в будущем. Так, в общей сложности начальник получил 80 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия амурчанин признал свою вину, но в суде показаний не давал и заявил, что дело сфабриковано.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, а также лишил права полтора года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.